Токаев дал ряд поручений министру культуры и спорта

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Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручения министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации на должном уровне приоритетных направлений послания, в том числе касающихся поддержки и популяризации массового спорта.

Кроме того, президент подчеркнул, что перевод казахского алфавита на латинскую графику должен осуществляться без спешки, на основе широкого обсуждения данного вопроса с учеными, сообщили в Акорде.

В свою очередь, министр культуры и спорта проинформировала главу государства о текущей деятельности министерства в сферах культуры, спорта, туризма, языковой политики, ономастики и архивного дела, а также отчиталась об исполнении поручений Главы государства.

По словам министра, ведется активная работа по развитию массового спорта, реализуются инициативы по увеличению оплаты труда работников культуры. В настоящее время их заработная плата на местах выросла на 35%, а на республиканском уровне рост составил 50%.

Кроме того, президенту была представлена информация об онлайн-мероприятиях, проведенных ведомством во время пандемии.

Актоты Раимкулова сообщила президент о ходе подготовки казахстанских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм и об открытии нового Университета туризма и гостеприимства.

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