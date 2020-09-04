Абылкасымова отчиталась перед Токаевым

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства заслушал отчет председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о состоянии финансового рынка в текущем году и исполнении поручений главы государства по обеспечению стабильности финансового сектора, о принятых регуляторных мерах по стимулированию кредитования экономики и недопущению чрезмерного роста потребительских займов, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщила Мадина Абылкасымова, в рамках реализации послания главы государства Агентством совместно с правительством будет обеспечена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в пострадавших секторах экономики путем субсидирования процентных ставок до 6% годовых для конечного заемщика по условиям Дорожной карты бизнеса - 2025.

Председатель Агентства также доложила президенту о подготовке законодательных инициатив, направленных на совершенствование страхового и фондового рынков. В рамках законопроекта по совершенствованию страхового рынка будет расширен доступ населения к пенсионным и инвестиционным страховым продуктам, которые обеспечат рост сбережений граждан. Кроме того, будут приняты меры по расширению доступа предпринимателей к фондированию на рынке ценных бумаг.

Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив деятельность Агентства, поставил ряд конкретных задач по дальнейшему развитию финансового рынка.

Ранее глава Минтруда разъяснил вопросы целевого использования пенсионных накоплений.

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