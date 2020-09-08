Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане до конца года утвердят механизм субсидирования арендной платы за жилье, передает Kazakhstan Today.

Для реализации послания главы государства до конца 2020 года будут выработаны предложения по внедрению механизма субсидирования арендной платы, сообщает primeminister.kz.

Международный опыт показал, что в развитых странах весьма развит рынок арендного жилья и составляет от общего жилищного фонда 30%, тогда как в РК всего лишь 1,7%", - сообщил сегодня на брифинге министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

В настоящее время в Казахстане на учете нуждающихся в жилище состоит около 530 тыс. человек. Было предложено субсидировать им часть от стоимости аренды жилища.

По словам Атамкулова, размер субсидий составит 70-80% от арендной платы. Адресность поддержки будет определять "Отбасы банк" из числа очередников по следующим критериям: наличие дохода до 1 прожиточного минимума (32 668 тенге) на члена семьи; срок аренды до 5 лет с пролонгацией при подтверждении статуса нуждающегося. Площадь арендуемого жилья составляет от 40 до 80 квадратных метров. Для каждого региона будет определена стоимость аренды квадратного метра.

На сегодняшний день механизм прорабатывается с государственными органами. Окончательные параметры данного механизма будут определены Государственной программой "Нурлы жер" и утверждены постановлением правительства РК до конца года.

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