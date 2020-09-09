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Председатель ЦИК доложил Токаеву об итогах выборов в сенат

08.09.2020, 17:16 8479
Председатель ЦИК доложил Токаеву об итогах выборов в сенат
akorda.kz
Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, передает Kazakhstan Today.
 
Президенту было доложено об итогах выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан, состоявшихся 12 августа текущего года, сообщили в Акорде.
 
В ходе встречи также обсуждался первый опыт избирательных органов Казахстана по проведению выборов в условиях пандемии и комплекс совместных мер с санитарными службами по обеспечению безопасности участников избирательного процесса.
 
Председатель ЦИК ознакомил главу государства с практикой избирательных кампаний органов местного государственного управления.
 
По результатам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.
 

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