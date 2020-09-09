Председатель ЦИК доложил Токаеву об итогах выборов в сенат

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Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, передает Kazakhstan Today.

Президенту было доложено об итогах выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан, состоявшихся 12 августа текущего года, сообщили в Акорде.

В ходе встречи также обсуждался первый опыт избирательных органов Казахстана по проведению выборов в условиях пандемии и комплекс совместных мер с санитарными службами по обеспечению безопасности участников избирательного процесса.

Председатель ЦИК ознакомил главу государства с практикой избирательных кампаний органов местного государственного управления.

По результатам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.

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