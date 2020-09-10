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МИД внес изменения в правила оформления приглашений и выдачи виз РК

09.09.2020, 15:22 19684
МИД внес изменения в правила оформления приглашений и выдачи виз РК
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - МИД внес изменения в правила оформления приглашений и выдачи виз РК, передает Kazakhstan Today.
 
По информации ведомства, новые правила вводятся с 18 сентября 2020 года.
 
Министерство внутренних дел Республики Казахстан будет оказывать такие государственные услуги: прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан; выдача, восстановление или продление на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан.
 
Министерство иностранных дел и заграничные учреждения Республики Казахстан будут оказывать такие услуги: выдача, продление виз на въезд в Республику Казахстан и транзитный проезд через территорию Республики Казахстан.
 
Также переданы полномочия по выдаче виз в международных аэропортах Казахстана в ведение Министерства внутренних дел РК.
 
Кроме того, нормативно закреплен порядок оформления электронной визы. Расширен и утвержден список из 109 стран, граждане которых могут получать однократные деловые, туристические визы и визы на лечение в электронном формате. Пересечение государственной границы Республики Казахстан будет осуществляться во всех международных аэропортах Казахстана.
 
Бывшим соотечественникам на основании ходатайства предоставляется право на получение многократных виз для частных поездок сроком до 3 (трех) лет.
 
Увеличены сроки действия виз для инвесторов с 3 до 5 лет. Также определен порядок получения виз инвестиционными резидентами "Международного финансового центра "Астана". 
 
Отменено требование о предоставлении в органы миграционной службы ходатайства местных исполнительных органов столицы, городов республиканского значения и областей Республики Казахстан при оформлении приглашения для бизнес-иммигрантов.
 
Предоставлена возможность смены категорий виз "В10" (частная), "С3" (рабочая) и "С9" (учебная) на визу категории "С2" (воссоединение с семьей) на территории Казахстана.
 
Отменено ограничение на продление визы категории "С7" иностранцам, осуществляющим миссионерскую деятельность в Казахстане, при наличии письменного согласия уполномоченного органа РК в сфере религиозной деятельности (ранее на территории Республики Казахстан данную визу разрешалось продлевать только один раз).
 

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