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В Казахстане изменят подход к отбору поступающих в ОВД

10.09.2020, 14:28 8965
Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел изучают новый подход к отбору поступающих на службу, передает Kazakhstan Today.
 
В пресс-службе МВД РК сообщили, что с 1 января 2021 года вступают в силу поправки в закон "О правоохранительной службе". Они касаются порядка поступления на службу в органы внутренних дел (ОВД). 
 
По данным ведомства, новый порядок сокращает срок и упрощает порядок отбора через первоначальную профессиональную подготовку на службу в ОВД на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава путем исключения конкурса и испытательного срока. 
 
Также ужесточены требования к руководителям органов внутренних дел. 
 

Поступление на службу в ОВД осуществляется на конкурсной основе, за исключением лиц, прошедших первоначальную профессиональную подготовку", - проинформировали в ведомстве.

 
На конкурсной основе осуществляется поступление на должности старшего и высшего начальствующего состава, стажировка не менее 1 месяца. 
 
По окончании стажировки стажер назначается на должность с испытательным сроком. Испытательный срок не устанавливается для лиц, назначаемых на руководящие должности.
 
Поступление на службу через первоначальную профессиональную подготовку осуществляется на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава. Приказ о зачислении на профессиональную первоначальную подготовку является основанием зачисления слушателя стажером. В течение одного месяца по окончании первоначальной профессиональной подготовки назначается на должность без установления испытательного срока. 
 

Необходимо перейти на новый формат взаимодействия с обществом. Каждый полицейский должен научиться вести открытый диалог с населением. Это направление должно быть приоритетным в системе подготовки и отбора кадров", - сказал начальник департамента кадровой политики МВД Айдар Сайтбеков.

 

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