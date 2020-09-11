В Казахстане изменят подход к отбору поступающих в ОВД

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел изучают новый подход к отбору поступающих на службу, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе МВД РК сообщили, что с 1 января 2021 года вступают в силу поправки в закон "О правоохранительной службе". Они касаются порядка поступления на службу в органы внутренних дел (ОВД).

По данным ведомства, новый порядок сокращает срок и упрощает порядок отбора через первоначальную профессиональную подготовку на службу в ОВД на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава путем исключения конкурса и испытательного срока.

Также ужесточены требования к руководителям органов внутренних дел.

Поступление на службу в ОВД осуществляется на конкурсной основе, за исключением лиц, прошедших первоначальную профессиональную подготовку", - проинформировали в ведомстве.

На конкурсной основе осуществляется поступление на должности старшего и высшего начальствующего состава, стажировка не менее 1 месяца.

По окончании стажировки стажер назначается на должность с испытательным сроком. Испытательный срок не устанавливается для лиц, назначаемых на руководящие должности.

Поступление на службу через первоначальную профессиональную подготовку осуществляется на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава. Приказ о зачислении на профессиональную первоначальную подготовку является основанием зачисления слушателя стажером. В течение одного месяца по окончании первоначальной профессиональной подготовки назначается на должность без установления испытательного срока.

Необходимо перейти на новый формат взаимодействия с обществом. Каждый полицейский должен научиться вести открытый диалог с населением. Это направление должно быть приоритетным в системе подготовки и отбора кадров", - сказал начальник департамента кадровой политики МВД Айдар Сайтбеков.

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