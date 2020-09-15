Есмагамбетова прокомментировала слухи о введении жесткого карантина

Все будет складываться и зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказала Есмагамбетова.
По ее словам, на сегодня эпидемиологическая ситуация стабильна по сравнению с заболеваемостью, которая была в июне и июле.
Главный государственный санитарный врач призвала пользоваться официальной информацией государственных органов.
Она отметила, что ситуация ежедневно мониторится не только в целом по стране, но и в каждом регионе, населенном пункте.
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