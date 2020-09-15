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Есмагамбетова прокомментировала слухи о введении жесткого карантина

14.09.2020, 10:10 18145
Есмагамбетова прокомментировала слухи о введении жесткого карантина
Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова прокомментировала слухи о введении жесткого карантина после 20 сентября, передает Kazakhstan Today.
 

Все будет складываться и зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказала Есмагамбетова.

 
По ее словам, на сегодня эпидемиологическая ситуация стабильна по сравнению с заболеваемостью, которая была в июне и июле.
 
Главный государственный санитарный врач призвала пользоваться официальной информацией государственных органов.
 
Она отметила, что ситуация ежедневно мониторится не только в целом по стране, но и в каждом регионе, населенном пункте. 
 

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