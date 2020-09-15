В Шымкенте продлили карантин

Шымкент. 14 сентября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с ноля часов 14 сентября до ноля часов 28 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Разрешена работа в выходные и праздничные дни продовольственных и вещевых рынков, работающих на открытом воздухе, с 06.00 до 18.00.

Работа СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, косметологических салонов разрешена с 09.00 до 21.00. Ограничение работы в выходные и праздники сохраняется.

Кроме того, работа бань разрешена при присутствии не более 50% посетителей в будние и выходные дни с 09.00 до 21.00 (по предварительной записи). При этом запрещена работа саун в выходные и праздничные дни.

Общественный транспорт будет работать с 07.00 до 21.00 с понедельника по субботу. В воскресенье работа общественного транспорта приостанавливается.

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