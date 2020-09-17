В КГД опровергли информацию о начислении штрафов за просрочку уплаты налогов

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан опроверг информацию, распространяемую в соцсетях, что в случае непогашения долгов по ряду налогов помимо пени будут начисляться штрафы, передает Kazakhstan Today.

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в случае непогашения долгов (по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, уплачиваемые физическими лицами) за истекшие налоговые периоды до 1 октября помимо пени будут начисляться штрафы в размере 8 МРП (около 20000 тенге)", - сообщили в пресс-службе КГД.

Ведомство официально заявляет, что данное сообщение не соответствует действительности.

Действующим Налоговым кодексом РК предусмотрено начисление пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом штрафные санкций законодательством не предусмотрены", - пояснили в комитете.

Информацию о предстоящих платежах по налогам на землю и имущество, а также о наличии или отсутствии налоговой задолженности можно узнать в сервисе "Налоговый кошелек" мобильного приложения "e-Salyk". Здесь же можно произвести оплату начисленных сумм с помощью платежных карт банков второго уровня, АО "Казпочта" по уже заполненным реквизитам.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в сервисе Налоговый кошелек присутствует возможность просмотра объектов налогообложения, зарегистрированных на праве собственности. При наличии некорректных сведений по транспортным средствам и объектам недвижимого имущество можно воспользоваться сервисом корректировки, позволяющий в онлайн режиме подать заявление на корректировку, в том числе на изменение характеристик транспортного средства, права владения и т.д.

Также напоминаем, что до конца текущего года действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга по налогу на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства, пеня будет списана автоматически. При этом, налоговая амнистия не распространяется на обязательства по налогу на имущество и земельному налогу за 2019 год", - заключили в ведомстве.

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