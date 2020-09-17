Назарбаев указал на необходимость подготовки ресурсов на случай "второй волны" пандемии

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today -16 сентября состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан под председательством Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Первого Президента РК, в ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения охраны здоровья населения и экономической безопасности.

Открывая заседание, председатель Совета безопасности отметил самоотверженную работу врачей, полицейских, военнослужащих и представителей других сфер, которые внесли вклад в противодействие коронавирусной инфекции.

В ходе совещания с докладом о готовности к актуальным эпидемиологическим угрозам выступил министр здравоохранения Алексей Цой. Кроме того, члены Совета Безопасности заслушали информацию министра национальной экономики Руслана Даленова о текущих рисках социально-экономического развития и мерах по их нейтрализации, а также министра образования и науки Асхата Аймагамбетова о мерах по обеспечению стабильности образовательного процесса.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость подготовки ресурсов на случай глобальной "второй волны" пандемии, выработки исчерпывающих мер упреждающего реагирования, а также на важность достоверной оценки и прогнозирования уровня заболеваемости.

Нужно выработать прогнозы развития в посткризисный период, концептуальное видение угроз и возможностей. Нужно еще раз посмотреть план развития с учетом сегодняшней ситуации в мире. Мы должны быть готовы к наихудшему сценарию развития пандемии и сопряженных с ней угроз", - сказал председатель Совета безопасности.

Вместе с тем в ходе заседания правоохранительным органам были даны поручения по недопущению ухудшения криминогенной обстановки и роста преступности, а также выработке профилактических мер.

Важно принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения людей продовольствием и лекарственными средствами, недопущению необоснованного подорожания социально значимых товаров и роста тарифов, качественной подготовки к отопительному сезону и иным актуальным стратегическим вопросам", - заключил председатель Совета безопасности.

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