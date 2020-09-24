В Риддере назначен новый аким

Акимат ВКО

Риддер. 23 сентября. Kazakhstan Today - По распоряжению главы региона Даниала Ахметова, акимом города Риддера назначен Дмитрий Горьковой, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима ВКО, ранее Дмитрий Горьковой был заместителем акима Шемонаихинского района.

Дмитрий Анатольевич родился 6 октября 1983 года в городе Шемонаихе. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности юриспруденция и Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева по специальности финансы и кредит.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в органах финансовой полиции департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ВКО.

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