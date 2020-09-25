Назначен новый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента страны приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 сентября на должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе назначен генерал-майор Алибек Сералиев, передает Kazakhstan Today.

Вновь назначенного офицера высокого ранга личному составу главного командования Национальной гвардии представил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев, рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Сералиев Алибек родился в 1961 году. Окончил Ленинградское высшее политическое училище Внутренних войск МВД СССР, Карагандинскую высшую школу МВД РК, факультет генерального штаба Военной академии Республики Беларусь.

Служил на командных и политических должностях. С 2004 по 2008 годы являлся заместителем командующего внутренними войсками МВД РК по воспитательной и социально-правовой работе. После возглавлял соединения войск правопорядка, а с мая 2013 года по сегодняшний день командовал региональными командованиями "Онтустік" и "Батыс" Национальной гвардии РК.

Награжден орденом "Данк" II степени и 17 медалями СССР и Республики Казахстан. Заслуженный работник МВД РК. Кандидат юридических наук. Является автором специального проекта, предназначенного для служебно-боевой деятельности войск правопорядка.

Этим же приказом на должность командующего региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии РК назначен генерал-майор Жумагалиев Арман Максотович, на должность первого заместителя командующего - начальника штаба регионального командования "Батыс", Халык Кахарманы полковник Умбетов Кайрат.

На должность командира воинской части 6506 назначен полковник Бауыржан Кабылбеков.

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