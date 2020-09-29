Шымкент. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте осудили членов ОПГ, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму 615 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками ДЭР по Шымкенту в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору на территории Шымкента занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Минфина РК.

По данным ведомства, при получении вознаграждения в размере 40 млн тенге, то есть 6,5% от общей суммы за выписку фиктивных счет-фактур на сумму 615 млн тенге, задержаны 4 лица.

Абайским районным судом Шымкента обвиняемые признаны виновными в соответствии с частью 3 статьи 216 УК РК. Им назначено наказание в виде ограничения свободы условно сроком на 3 года", - проинформировали в пресс-службе.

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