Министр торговли и интеграции РК и глава ЕАБР обсудили перспективы сотрудничества

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Состоялась встреча министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова и председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николая Подгузова, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, текущую инвестиционную деятельности ЕАБР в Казахстане и реализацию новых проектов.

В частности, обсуждена возможность реализации проектов по углублению промышленной кооперации посредством создания на территории Казахстана торгово-промышленного хаба для всего региона.

В ходе встречи рассмотрен вопрос участия ЕАБР в проекте создания национальной товаропроводящей системы и в проектах в рамках программы приграничного сотрудничества "Казахстан - Россия".

Участниками встречи было также отмечено, что между министерством и ЕАБР налажен конструктивный диалог, отмечена его дальнейшего развития.

Стороны договорились проводить встречи на регулярной основе. А также определить круг проектов для совместной реализации.

Министр торговли и интеграции и глава ЕАБР выразили уверенность в том, что плодотворное сотрудничество между ЕАБР и Министерством торговли и интеграции Казахстана будет способствовать евразийской интеграции.

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