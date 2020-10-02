Глава Нацбанка отчитался перед президентом об активах Нацфонда

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today.

Главе государства было доложено о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован о ходе исполнения его антикризисных инициатив, финансируемых за счет средств Национального банка.

Также Ерболат Досаев представил прогноз экономического развития Казахстана до конца 2020 и на 2021 год.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению финансовой стабильности страны.

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