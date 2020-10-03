Токаев поставил ряд задач перед Министерством обороны

Акорда

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана заслушал доклад министра обороны о состоянии боевой и оперативной подготовки армии, ходе осеннего призыва, а также о проведении миротворческих учений в Алматинской области.

Глава государства поставил перед Министерством обороны ряд задач. В частности, президент поручил при разработке концепции строительства Вооруженных сил уделить особое внимание оснащению казахстанской армии современными видами и средствами радиационной и химической защиты, укреплению военно-транспортной авиации и инженерных войск, развитию инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Токаев также дал поручения, касающиеся развития международного военного сотрудничества, кадровой политики и подготовки к зимнему сезону.









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