Правительство приняло комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 года

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплексный план развития фармацевтической промышленности, передает Kazakhstan Today.

По итогам 8 месяцев объем производства в фармацевтической промышленности РК вырос на 34,1%, до 81,5 млрд тенге, инвестиции - на 5,2%, до 4,1 млрд тенге. С участием известных компаний, в том числе ТНК, реализован 41 проект, наиболее крупные из них - по производству антибиотиков, алколоидов, антисептиков (АО "Химфарм", АО "Нобел АФФ", ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"), а также средств индивидуальной защиты и хирургической ваты (ТОО "Kelun Kazpharma", ТОО "Карагандинский Фармацевтический комплекс", ТОО "Dolce"). Создано свыше 5 тыс. рабочих мест. Доля отечественных производителей в закупках лекарственных средств и медицинских изделий выросла до 30% и продолжает стабильно расти (заключено 88 договоров по более 5 тыс. наименованиям).

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, лекарственная безопасность страны обеспечивается при собственном фармпроизводстве не менее 30%, тогда как Казахстан к 2025 году планирует довести собственное производство до 50% в натуральном выражении.

Согласно Комплексному плану развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года будет запущено свыше 30 новых крупных фармпроизводств на 77,8 млрд тенге, что позволит нарастить объемы производства лекарственных средств в 2,5 раза (с 92 до 230 млрд тенге), экспорта - в 3 раза (с 25 до млрд 75 млрд тенге), подготовить свыше 2 тыс. высококвалифицированных специалистов и создать для них постоянные рабочие места.

Глава правительства поручил масштабно расширить меры государственной поддержки для отечественного фармпроизводства, особенно в части стимулирования клинических и доклинических испытаний.

Министерствам индустрии, здравоохранения и иностранных дел поручено внести предложения для таргетирования мировых фармпроизводителей из списка Big Pharma - Top 50 к локализации производства лекарств в РК.

Министерству здравоохранения дано поручение расширить механизмы реализации долгосрочных контрактов, обеспечить четкое планирование и определение потребностей лекарственных средств в стране, усилить материально-техническую базу лабораторий по проведению испытаний медизделий и лекарств, принять меры по подготовке квалифицированных кадров для фармацевтической отрасли с учетом реализации Комплексного плана.

Акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено утвердить целевые индикаторы (KPI) по местному содержанию при проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий на местах.

Фармацевтическая промышленность является очень важным сектором экономики и основой безопасности жизни и здоровья населения", - сказал Мамин.

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