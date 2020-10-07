В Казахстане преобразован и передан в новое ведомство Комитет по статистике

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - передает Kazakhstan Today.

Указом утверждены: положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам, его структура, а также изменения в некоторые акты президента РК.

Также указом Комитет по статистике Министерства национальной экономики преобразован в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Согласно утвержденному положению, Агентство по стратегическому планированию и реформам осуществляет руководство в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, проведения реформ и оценки эффективности деятельности государственных органов.

В Агентство входят Бюро национальной статистики и его территориальные подразделения в областях, городах республиканского значения, столице.

В задачи Агентства входят: выработка предложений по формированию и реализации государственной политики в сфере стратегического планирования; участие в совершенствовании и модернизации системы государственного управления; разработка подходов к осуществлению реформ, направленных на повышение конкурентоспособности страны и благосостояния народа. Также - развитие государственной статистической деятельности, в том числе через формирование статистической методологии и обеспечение достоверности статистической информации.

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