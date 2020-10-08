Изменены минимальные розничные цены на сигареты

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин подписал постановление правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года №622 "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года №260 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы", передает Kazakhstan Today.

Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере: четырехсот семидесяти тенге с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2020 года включительно; пятисот тенге с 1 января 2021 года до 30 июня 2021 года включительно; пятисот двадцати тенге с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2021 года включительно; пятисот пятидесяти тенге с 1 января 2022 года до 30 июня 2022 года включительно; пятисот семидесяти тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно; шестисот тенге с 1 января 2023 года", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Кроме того, подписано постановление правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года №623 "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, никотиносодержащих жидкостей для использования в электронных сигаретах".

Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, никотиносодержащих жидкостей для использования в электронных сигаретах, в размере 2,68 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", - говорится в постановлении.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2020 года.

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