Талдыкорган. 8 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматинскую область для участия в комплексных миротворческих учениях, передает Kazakhstan Today.

Ожидается, что президент Казахстана - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами ознакомится с деятельностью учебного центра миротворческой подготовки, понаблюдает за активной фазой учений по отработке миротворческих операций и выступит с речью перед военнослужащими", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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