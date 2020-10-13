В Казахстане планируют запретить госслужащим владеть счетами в иностранных банках за пределами республики

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - На публичное обсуждение вынесена концепция проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции", передает Kazakhstan Today.

В рамках законопроекта предлагается рассмотреть и реализовать ряд антикоррупционных инициатив. В частности, предлагается введение антикоррупционного ограничения по владению счетами, хранению наличных денежных средств и ценностей в зарубежных банках.

В своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" глава государства отметил, что с 2021 года следует ввести новое антикоррупционное ограничение для госслужащих, депутатов, судей относительно владения ими счетами, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках. Во исполнение поручения главы государства предлагается в пункте 1 статьи 12 закона "О противодействии коррупции" предусмотреть новое антикоррупционное ограничение для государственных служащих, депутатов и судей по открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан", - говорится в концепции.

Согласно пункту 4 указанной статьи закона, непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Вместе с тем ограничения по открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках не будут распространяться на государственных служащих, направленных на работу в загранучреждения, представительства Республики Казахстан и в международные организации от Республики Казахстан, а также прикомандированных к указанным организациям, на период работы в указанных организациях или обучающихся за рубежом, проходящих стажировку за рубежом, находящихся в заграничной командировке или проходящих лечение за рубежом.

При этом будет предусмотрен трехмесячный срок для закрытия счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, прекращения хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, для лиц, поступающих государственную службу, и госслужащих, возвращающихся в Казахстан после работы, учебы, лечения за рубежом и т.д.

Также денежные вклады в иностранных банках могут быть получены госслужащими в результате принятия наследства. Для закрытия счета (вклада) в иностранном банке будет предусмотрен шестимесячный срок со дня принятия наследства.

Кроме того, предлагается исключение возможности условно-досрочного освобождения в отношении лиц, допустивших коррупционные преступления.

Осужденные коррупционеры, отбывающие лишение свободы, после фактического отбытия сроков, установленных Уголовным кодексом (статья 72), могут быть освобождены судом условно-досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления они не нуждаются в полном отбывании назначенного наказания", - говорится в документе.

Лицо, претендующее на условно-досрочное освобождение, должно отбыть: не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление.

Кроме того, обязательными условиями для условно-досрочного освобождения являются полное возмещение осужденным причиненного ущерба и отсутствие у него злостных нарушений порядка отбывания наказания.

Чиновник, осужденный за коррупцию, может быть освобожден по УДО после фактического отбытия части назначенного срока наказания, в зависимости от тяжести совершенного им преступления, при условии возмещения ущерба и отсутствия взысканий.

Для реализации поручения главы государства предлагается в статье 72 УК закрепить, что УДО не применяется к лицам, осужденным за особо тяжкое коррупционное преступление, а также осужденным за коррупционное преступление, являвшееся на момент совершения данного преступления судьей, за исключением случаев совершения таких преступлений беременными женщинами, женщинами, имеющими малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей, женщинами в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинами в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидами первой или второй группы", - отмечается в концепции.

Сообщается, что лицо, отбывающее лишение свободы, назначенное за коррупционное преступление небольшой или средней тяжести либо тяжкое коррупционное преступление, может быть освобождено судом условно-досрочно только в том случае, если оно оказывало активное содействие в предотвращении, раскрытии или расследовании коррупционных преступлений.

Как отмечается в документе, в настоящее время по многим коррупционным деяниям установлены одни и те же санкции как к административному государственному служащему, занимающему низовую должность, так и к сотрудникам силовых органов, к госслужащим, осуществляющим управленческие функции, к политическим госслужащим, судьям и др. В этой связи предлагается усилить ответственность должностных лиц и лиц, занимающих ответственную государственную должность, предусмотрев соответствующие квалифицирующие признаки по всем коррупционным деяниям.

Также планируется пересмотреть условия отбытия наказаний. Сегодня коррупционеры могут отбывать наказание в учреждениях УИС минимальной безопасности (колонии-поселения), что не соответствует тяжести деяния, принципам уголовного закона.

Изучение опыта стран со схожей системой отбывания лишения свободы (наличие колонии-поселения) показало, что ни в одном государстве, кроме Казахстана, не имеется возможность направления коррупционеров для отбывания наказания сразу в колонию-поселение. Резолюцией главы государства от 27 мая 2020 года №20-439-7 поддержана инициатива по отмене для осужденных за связанные со взяточничеством (получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве) тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления возможности отбытия наказания сразу в учреждениях минимальной безопасности и распространению на них порядка отбытия наказания, установленного для других общеуголовных преступлений.

С полным текстом концепции можно ознакомиться здесь

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