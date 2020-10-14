Токаев дал поручения по строительству учебно-лабораторного комплекса на базе вуза

Акорда

Токаев дал поручения по строительству учебно-лабораторного комплекса на базе университета

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев дал Ерлану Сыдыкову ряд поручений, в том числе по строительству на базе Евразийского национального университета учебно-лабораторного комплекса.

Также, глава государства был проинформирован о текущей деятельности Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и планах по реализации стратегии развития учебного заведения на 2020-2025 годы, сообщает пресс-служба Акорды.

Положительно оценив результаты работы ЕНУ, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости укрепления его международного статуса в качестве лидирующего вуза в регионе.

Главе государства также рассказали об открытии "Академии Абая" на базе университета. Президент подчеркнул важность работы по популяризации наследия Абая Кунанбайулы за рубежом в качестве бренда.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Ерлану Сыдыкову ряд поручений, в том числе по строительству на базе Евразийского национального университета учебно-лабораторного комплекса.

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