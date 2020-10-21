В Казахстане справку о смерти можно получить онлайн

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Казахстанцы, потерявшие своих близких, могут получить справку о смерти на портале eGov.kz , передает Kazakhstan Today.

С запуском данной услуги исключаются требования по обязательному предоставлению медицинского свидетельства о смерти и перинатальной смерти, а также свидетельства о государственной регистрации смерти. Для получения справки достаточно ввести ИИН покойного.

Ранее необходимо было посетить несколько организаций, на что уходило значительное время. Данная справка необходима для предоставления при захоронении, назначении единовременной выплаты на погребение, получения пенсионных накоплений усопшего и оформлении наследства. Теперь, ее можно получить в режиме онлайн", - сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На eGov.kz в разделе "Семья" необходимо пройти в подраздел "Семейное положение", выбрать услугу "Уведомление о государственной регистрации смерти", заказать ее и подписать ЭЦП.

С результатом можно ознакомиться в личном кабинете пользователя на портале eGov.kz. Причиной отказа могут стать некорректно заполненные данные или отсутствие актовой записи о смерти. В первом случае нужно проверить данные и попробовать перезаказать услугу, а во втором - обратиться в уполномоченный госорган. Данная услуга стала доступна благодаря интеграции с информационными системами Министерства юстиции РК.

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