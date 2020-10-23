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Токаев примет участие в четвертом заседании Национального совета общественного доверия

22.10.2020 9424
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в четвертом заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня, в 11.00, глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в четвертом заседании Национального совета общественного доверия", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 

 
В ходе мероприятия будут рассматриваться вопросы, связанные с реформой государственного управления, решением социальных и экологических проблем, защитой прав детей, поддержкой людей с особыми потребностями и др. Заседание будет транслироваться в прямом эфире в Facebook на странице AkordaPress пресс-службы президента.
 

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