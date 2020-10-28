В Павлодарской области подписано новое постановление об ограничительных карантинных мерах

Павлодар. 27 октября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области постановлением заместителя главного государственного санитарного врача региона Замзагуль Дощановой введены дополнительные карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

Поручено обеспечить возобновление междугородних, межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок.

Действует запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях зрелищных, спортивных, семейных, торжественных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей; деятельность развлекательных учреждений, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп; работа фудкортов, банкетных залов.

Также запрещается выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами РК.

Деятельность торговых центров, торговых домов, сетей разрешена с заполняемостью не более 20% от мощности, с режимом работы до 22.00. Деятельность непродовольственных магазинов ограничена до 18.00, при соблюдении заполняемости не более 20% от мощности.

Сокращается график работы в филиалах госкорпорации "Правительство для граждан": в будние дни с 09.00 до 17.00, в субботу с 09.00 до 14.00 (воскресенье и праздничные дни - выходной). АО "Казпочта" будет работать в будние дни с 09.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 14.00, воскресенье - выходной.

Будет приостановлена работа общественного транспорта в воскресные дни.

Также в выходные и праздничные дни будет приостановлена работа: торгово-развлекательных центров, торговых домов, непродовольственных магазинов, площадью свыше 500 квадратных метров, за исключением объектов по реализации продовольственных товаров и аптек, непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

Постановление вступает в силу с 00.00 27 октября 2020 года.

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