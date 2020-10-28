В Павлодарской области подписано новое постановление об ограничительных карантинных мерах

Поручено обеспечить возобновление междугородних, межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок.
Действует запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях зрелищных, спортивных, семейных, торжественных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей; деятельность развлекательных учреждений, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп; работа фудкортов, банкетных залов.
Также запрещается выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами РК.
Деятельность торговых центров, торговых домов, сетей разрешена с заполняемостью не более 20% от мощности, с режимом работы до 22.00. Деятельность непродовольственных магазинов ограничена до 18.00, при соблюдении заполняемости не более 20% от мощности.
Сокращается график работы в филиалах госкорпорации "Правительство для граждан": в будние дни с 09.00 до 17.00, в субботу с 09.00 до 14.00 (воскресенье и праздничные дни - выходной). АО "Казпочта" будет работать в будние дни с 09.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 14.00, воскресенье - выходной.
Будет приостановлена работа общественного транспорта в воскресные дни.
Также в выходные и праздничные дни будет приостановлена работа: торгово-развлекательных центров, торговых домов, непродовольственных магазинов, площадью свыше 500 квадратных метров, за исключением объектов по реализации продовольственных товаров и аптек, непродовольственных и продовольственных крытых рынков.
Постановление вступает в силу с 00.00 27 октября 2020 года.
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