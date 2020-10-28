Премьер РК и министр торговли США дали старт работе Казахстанско-американского делового совета

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин и министр торговли США Уилбур Росс приняли участие в онлайн-церемонии открытия Казахстанско-американского делового совета при Торговой палате США, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства отметил, что Соединенные Штаты Америки являются одним из крупнейших экономических, торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. За годы независимости РК приток прямых инвестиций из США в Казахстан превысил $53 млрд, или 15% от общего объема привлеченного иностранного капитала. Ведущие американские компании широко представлены в машиностроительном, химическом, строительном, ИТ, агропромышленном горно-металлургическом и нефтегазовом секторах экономики РК.

Премьер-министр отметил, что по мере выхода казахстанской экономики на восстановительную траекторию в рамках текущего кризиса на мировых рынках, правительство намерено усилить работу по привлечению американских производств в РК.

Глава правительства подчеркнул рост относительной конкурентоспособности казахстанской экономики на фоне высокого уровня устойчивости реального сектора.

Устойчивость национальной экономики оценили ведущие международные кредитные агентства. Moody's, Fitch и S&P подчеркнули низкий уровень государственного долга, стабильность фискальной системы, эффективность принимаемых правительством антикризисных мер.

Премьер-министр рассказал о Стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года, таргетированном подходе к привлечению иностранного капитала и мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата.

Привлечение инвестиций будет иметь большое значение для нашей новой экономической модели. Новые меры позволят инвестиционному климату РК соответствовать наиболее конкурентоспособным экономикам мира", - сказал Мамин.

В свою очередь, выступившие на церемонии министр торговли США Росс, президент Торговой палаты США Том Донахью и главный исполнительный директор компании Chevron Майкл Вирт отметили, что с созданием Казахстанско-американского делового совета инвестиционное сотрудничество между странами выйдет на качественно новый уровень.

При этом была подчеркнута устойчивость и привлекательность казахстанской экономики для американского бизнеса.

В мероприятии в режиме телемоста приняли участие более 100 представителей ведущих американских компаний - Chevron, GE, Shell, J.P. Morgan Chase, Princeton Healthcare Alliance, Pfizer, Tyson Foods, IBM, Oracle, Facebook, Google, DuPont Pioneer и других предприятий, Госдепартамента США, Американского совета по международному образованию, члены правительства РК, руководители АО "ФНБ "Самрук-Казына", национальных компаний и фондов развития РК, послы РК в США Ержан Казыханов и США в РК - Уильям Мозер.

Казахстанско-американский деловой совет (USKZBC) при Торговой палате США объединит американские компании, ведущие коммерческую деятельность в Казахстане. Председателем Делового совета избран главный исполнительный директор компании Chevron Вирт, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

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