Шпекбаев проверил качество ремонта дорог в Костанайской области

Костанай. 5 ноября. Kazakhstan Today - В рамках визита в регион председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев ознакомился с ходом проводимых работ по реконструкции автодороги Костанай - Карабутак, передает Kazakhstan Today.

Проектом предусмотрено проложить 112 километров нового полотна. По словам представительства АО "КазАвтоЖол", на реконструкцию дороги выделено более 7,9 миллиарда тенге. Отобранные лабораторией материалы будут подвергнуты анализу и оценке со стороны экспертов. Сроки завершения проекта - сентябрь 2021 года, сообщили в Антикоррупционной службе.

В этом году областной Антикоррупционной службой совместно с общественными активистами в рамках проекта "Адалдык Аланы - Сапалы Жол" при Национальном центре дорожных активов проведено более 40 мониторингов дорожного строительства. По итогам внесены рекомендации по устранению недоработок и нарушений. Таким образом, достигнутый превентивный эффект составил свыше 136 миллионов тенге.

В частности, 2 ноября состоялся выезд группы наблюдателей на осмотр среднего ремонта 635-685 километра дороги республиканского значения М-36 Екатеринбург - Алматы, подрядной организации отказано в приеме работ из-за выявленных несоответствий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства