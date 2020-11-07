Казахстан разрывает соглашение с Латвией о сотрудничестве в области информационных технологий

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин 3 ноября подписал постановление "О намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником Соглашения между правительством РК и правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области информационных технологий", передает Kazakhstan Today.

Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить правительство Латвийской Республики о намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области информационных технологий, совершенного в Астане 16 ноября 2006 года", - говорится в документе.

Постановление введено в действие со дня его подписания.

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