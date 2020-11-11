Президент Казахстана предложил создать сеть региональных центров биобезпасности в странах ШОС

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества озвучил инициативу о создании региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности, передает Kazakhstan Today.

Важной считаем нашу инициативу о создании под эгидой ВОЗ сети региональных центров по контролю над заболеваниями и по биобезопасности", - заявил Касым-Жомарт Токаев в входе своего выступления.

Он подчеркнул, что странам предстоит длительная борьба против пандемии, ее влияния как на здоровье граждан, так и на экономики стран-участниц ШОС.

Глава государства выразил уверенность, что утверждение на заседании ШОС комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам эпидемии - это коллективный ответ на вызовы времени.

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