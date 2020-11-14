Елбасы: Экономика Казахстана будет находиться под большим давлением

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Состоялось заседание совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания были рассмотрены меры по поддержке казахстанских производителей в период пандемии и вопросы преобразования ФНБ "Самрук-Казына" в инвестиционный холдинг, сообщает пресс-служба Елбасы

Условия, в которых мы проводим сегодняшнее заседание, весьма непростые. Нарастает конкуренция и противостояние между крупнейшими странами. Экономика Казахстана будет находиться под большим давлением. Вместе с тем это возможность провести необходимые реформы для построения новой экономической модели", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе обсуждения вопроса преобразования Фонда Нурсултан Назарбаев указал на важность сокращения неэффективных инвестиций и замены их на более доходные.

Нужно избавляться от неэффективных инвестиций и заменять их на более доходные. Это позволит увеличить поступления в бюджет за счет роста дивидендов от Фонда", - сказал председатель совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына".

Первый Президент Казахстана также подчеркнул, что в условиях кризиса правительству приходится принимать беспрецедентные меры по защите отечественного бизнеса.

Заслушав информацию председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова о мерах поддержки отечественных производителей, Нурсултан Назарбаев отметил, что в условиях резкого сокращения бизнес-активности, государственный заказ и закупки квазигосударственного сектора становятся эффективными мерами помощи производственным предприятиям.

Нурсултан Назарбаев отметил, что предлагаемые Фондом изменения соответствуют мировому опыту развития суверенных фондов.

По итогам заседания члены совета одобрили предложенную концепцию преобразования Фонда в инвестиционный холдинг, а также поручили правлению АО "Самрук-Казына" продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей в период пандемии.

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