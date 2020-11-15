Казахстан ратифицировал соглашение с Беларусью в области миграции

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение с Республикой Беларусь о сотрудничестве в области миграции, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции", - сообщает пресс-служба Акорды.

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