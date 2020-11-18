Выезд на ПМЖ за границу запретят носителям государственных секретов и должникам

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Внесены изменения и дополнения в постановление правительства РК от 28 марта 2012 года №361 "Об утверждении правил оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт премьер-министра РК, гражданам Казахстана временно отказывается в выезде из республики по основаниям, предусмотренным статьей 56 закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения". Выезд за границу может быть временно ограничен на срок, предусмотренный трудовым договором (контрактом), при оформлении допуска к государственным секретам. Также запрещается выезд из страны на постоянное место жительство должникам до исполнения обязательства.

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