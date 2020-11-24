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Глава государства подписал закон

23.11.2020 7588
Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства подписан закон РК "О ратификации протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года", передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Этот протокол позволяет укрепить и расширить евразийский механизм охраны объектов промышленной собственности.
 

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