Токаев и Мясникевич обсудили вопросы работы Евразийской экономической комиссии

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства провел беседу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи, состоявшейся в формате видеоконференции, Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мясникович обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Акорды.

Особое внимание было уделено повестке предстоящего заседания высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, запланированного на 11 декабря в онлайн-формате, а также председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году.

Собеседники также рассмотрели отдельные вопросы работы Евразийской экономической комиссии и ее роли в интеграционных процессах.

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