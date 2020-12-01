Кадровые перестановки произошли в Министерстве торговли и интеграции

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Приказом министра торговли и интеграции РК от 27 ноября Арман Абенов назначен председателем комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба МТИ.

С 2002 по 2006 годы Арман Абенов работал сотрудником банковского сектора Казахстана.

В 2006 году работал главным специалистом департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2007 году назначен начальником управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2009 по 2011 годы работал заместителем директора департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК.

С 2011 по 2013 годы работал директором департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономического развития и торговли РК.

С 2013 по 2016 годы - работал первым секретарем посольства РК в Бельгии.

С 2016 года занимал должность генерального директора АО "Центр развития торговой политики "Qaztrade" Министерства торговли и интеграции РК.

Арман Абенов окончил Казахскую Государственную академию управления (2001) по специальности "Экономист-международник", Waynesburg University, Pennsylvania, USA "MBA" (2005) по специальности "магистр делового администрирования".

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