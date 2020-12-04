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В Восточном Казахстане торговым домам разрешили работать по субботам

03.12.2020 14446
В Восточном Казахстане торговым домам разрешили работать по субботам
inform.kz
Усть-Каменогорск. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане торговым домам, ТРЦ и другим объектам разрешили работать по субботам, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением и.о. главного государственного санитарного врача ВКО введены послабления для объектов торговли непродовольственными товарами, бань, саун, спортивных и иных объектов, сообщает YK-news.kz.
 
Согласно постановлению №25, устанавливается существующий режим работы, с приостановлением деятельности в воскресенье и праздничные дни для следующих объектов (с соблюдением норм заполняемости и т.д.):
 
продовольственных и непродовольственных рынков внутри зданий, непродовольственных рынков вне зданий:
 
объектов торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, бутики, торговые сети, ТРЦ);
 
крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы клубных команд), ледовые катки крытых сооружений, независимо от форм собственности: для проведения индивидуальных (с участием не более 5 человек) и групповых (с участием не более 30 человек) тренировок, без зрителей;
 
фитнес-центров/клубов, тренажерных залов, помещений для занятия спортивно-оздоровительными тренировками, СПА-центров/салонов, спортивно-оздоровительных объектов с бассейнами;
 
бань, саун;
 
библиотек, музеев;
 
бизнес-центров (страховые компании, услуги: адвоката, нотариуса, бухгалтера, консалтинга, агентства по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, организаций, оказывающих услуги круглосуточного мониторинга (систем аварийного оповещения, подземного позиционирования персонала, техники и др.) и других офисных зданий;
 
абонентских отделов по обслуживанию населения, индивидуально или группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи;
 
детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров: при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи;
 
объектов культуры: индивидуальные, групповые репетиции, с участием не более 30 человек;
 
салонов красоты, парикмахерских, барбер-шопов (салонов и др.), объектов, оказывающих косметологические услуги, массажа и татуажа.
 

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