В Восточном Казахстане торговым домам разрешили работать по субботам

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Постановлением и.о. главного государственного санитарного врача ВКО введены послабления для объектов торговли непродовольственными товарами, бань, саун, спортивных и иных объектов, сообщает YK-news.kz.
Согласно постановлению №25, устанавливается существующий режим работы, с приостановлением деятельности в воскресенье и праздничные дни для следующих объектов (с соблюдением норм заполняемости и т.д.):
продовольственных и непродовольственных рынков внутри зданий, непродовольственных рынков вне зданий:
объектов торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, бутики, торговые сети, ТРЦ);
крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы клубных команд), ледовые катки крытых сооружений, независимо от форм собственности: для проведения индивидуальных (с участием не более 5 человек) и групповых (с участием не более 30 человек) тренировок, без зрителей;
фитнес-центров/клубов, тренажерных залов, помещений для занятия спортивно-оздоровительными тренировками, СПА-центров/салонов, спортивно-оздоровительных объектов с бассейнами;
бань, саун;
библиотек, музеев;
бизнес-центров (страховые компании, услуги: адвоката, нотариуса, бухгалтера, консалтинга, агентства по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, организаций, оказывающих услуги круглосуточного мониторинга (систем аварийного оповещения, подземного позиционирования персонала, техники и др.) и других офисных зданий;
абонентских отделов по обслуживанию населения, индивидуально или группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи;
детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров: при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи;
объектов культуры: индивидуальные, групповые репетиции, с участием не более 30 человек;
салонов красоты, парикмахерских, барбер-шопов (салонов и др.), объектов, оказывающих косметологические услуги, массажа и татуажа.
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