Президент РК продлил мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора", передает Kazakhstan Today.

Внести в указ президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора" следующее изменение:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

1. Ввести до 31 декабря 2021 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением <...>", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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