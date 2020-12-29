Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане возобновлены регулярные автобусные перевозки и движение электричек, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане возобновлены регулярные межрайонные, междугородние, межобластные и международные автобусные перевозки, а также работа автостанций и автовокзалов. Режим их работы устанавливается с учетом эпидемиологической ситуации в регионах и расписания движения автобусов", - сообщили в пресс-службе Союза транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS".

Постановлением главного санитарного врача от 25 декабря 2020 года перевозки регулярных междугородних межрегиональных автобусов (маршруток) предусмотрены в соответствии с требованиями для зон "зеленая, желтая, красная". Таким образом, разрешена организация регулярных междугородных межрегиональных автобусов (маршруток) с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, движение автобусов между регионами было прекращено с введением в стране карантина в марте текущего года.

Кроме того, АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" разрешено возобновить движение пригородных пассажирских поездов/электричек, исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов.

Вместе с тем главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства управления делами президента Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства