В Казахстане создан комитет рыбного хозяйства

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан создан новый Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан в структуре Министерства экологии, геологии и природных ресурсов создан Комитет рыбного хозяйства. Создание специализированного ведомства способствует эффективной реализации принятой недавно Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года, кроме того, это позволит увеличить объемы выращивания рыбы и экспорта рыбной продукции", - сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщил на онлайн-брифинге министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, к 2030 году планируется увеличить объем рыбоводства в 30 раз.

Рыбное хозяйство является одним из перспективных направлений, которое динамично развивается как в мире, так и в Казахстане. При этом, по мнению специалистов, наша страна обладает значительным потенциалом по выращиванию рыбы - до 600 тыс. тонн в год.

Он сообщил, что уже сегодня есть положительная динамика по объему выращенной рыбы, производство которой за последние три года увеличилось в 1,7 раза (в 2018 году - 5,6, в 2019 году - 7,4, 2020 году план - 9,4 тыс. тонн). Министерством была разработана Программа развития рыбного хозяйства, которая одобрена правительством.

В соответствии с программой к 2030 году планируется увеличить объем рыбоводства в 30 раз: с 9 до 270 тыс. тонн товарной рыбы в год. Будет создано 545 новых рыбоводных хозяйств, и 323 действующих хозяйств выйдут на полную проектную мощность. Для их реализации в течение 10 лет предполагается привлечение 345 млрд частных инвестиций.

В 2020 году в рамках совершенствования законодательства была введена поквартальная оплата за пользование рыбными ресурсами вместо годовой, утверждены Правила перевода рыбохозяйственных водоемов из рыболовства для ведения рыбоводства, с возможностью заключения договора для ведения рыбоводства сроком на 49 лет.

Также приняты нормы по снятию ограничений по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, а также освобождению бизнеса от возмещения потерь при строительстве рыбоводных хозяйств на землях сельскохозяйственного назначения.

Министерством планируется проведение соответствующей работы по дальнейшему совершенствованию законодательства, обеспечению качественным рыбопосадочным материалом, кормами, а также кадровыми научным обеспечением. Также будет проведена работа по оказанию мер государственной поддержки в виде субсидий, в том числе путем отдельного целевого выделения средств на статьи рыбоводства.

Таким образом, реализация запланированных мер позволит за 10 лет вырастить 1,1 млн тонн рыбы на сумму 2,2 трлн тенге. Во-вторых, увеличить внутреннее потребление рыбной продукции до 134 тыс. тонн в год. В-третьих, достичь увеличения экспортной выручки до $330 млн. В-четвертых, снизить объем импорта с 45 до 25 тыс. тонн за счет увеличения производства лососевых и осетровых.

Кроме этого, реализация программы будет способствовать созданию не менее 50 тыс. дополнительных рабочих мест и повышению доходов населения преимущественно в сельской местности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства