Заместителем председателя Комитета индустриального развития назначен Серик Оспанов

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Серик Оспанов назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazakhstan Today.

Ранее Оспанов занимал должность советника министра, сообщили в пресс-службе МИИР.

Серик Оспанов родился в Атырау в 1964 году. В 1986 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, а в 2010 году - Алматинский государственный университет имени Абая.

В разные годы работал акимом города Актау, заместителем акима Мангистауской области, руководителем Национального центра по правам человека. Также был депутатом мажилиса парламента РК трех созывов.

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