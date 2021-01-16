Следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту - Токаев

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии парламента Республики Казахстан седьмого созыва, отметил необходимость модернизации системы здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Особое значение имеет модернизация отечественного здравоохранения. В условиях пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной. Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь", - подчекрнул президент РК.

Он отметил, что здоровый образ жизни граждан - базовое условие формирования здоровой нации.

"Поэтому следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту, о чем я уже сказал в послании. Хочу повторить: это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение", - сказал глава государства.

Также президент подчеркнул, что ключевым инструментом создания сильного и инклюзивного общества является эффективная социальная политика. Несмотря на значительный прогресс по многим показателям Индекса человеческого развития, Казахстан все же отстает от ведущих стран.

Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Приоритетом государства должна быть поддержка наиболее уязвимых граждан. При этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении", - сказал Токаев.

Сегодня поколение Независимости по численности уже составляет половину всех граждан нашей страны. Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности зависит благополучие страны в будущем", - отметил президент РК.

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