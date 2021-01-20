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Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности 8 ответственных секретарей

19.01.2021 11071
Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности 8 ответственных секретарей, передает Kazakhstan Today.
 
В связи с упразднением института ответственных секретарей распоряжением главы государства освобождены:
 
Кожахметов Жанат Муратович от должности ответственного секретаря Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан;
 
Оразаев Марат Аблахатович от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
 
Сарсембаев Канат Маратович от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан;
 
Курмангалиева Аида Даденовна от должности ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
 
Ашуев Айдын Жумабекович от должности ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан;
 
Нупиров Жанибек Максутович от должности ответственного секретаря Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан;
 
Джумабеков Арман Даирович от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
 
Момышев Талгат Амангельдиевич от должности ответственного секретаря Министерства энергетики Республики Казахстан. 
 

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