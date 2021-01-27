Нет времени для дискуссий и речей: Токаев дал поручения Келимбетову

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Сегодня на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил председателю Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрату Келимбетову наладить диалог с независимыми экспертами в рамках реализации концепции "слышащего государства", передает Kazakhstan Today.

Президент подчеркнул, что АСПР должно стать поставщиком научно-обоснованных, выверенных и всесторонне проработанных предложений.

В рамках реализации концепции "слышащего государства" необходимо поддерживать постоянный обмен мнениями между властью и обществом. Я прошу наладить постоянный диалог с независимыми экспертами. В то же время нам нужны выверенные практические решения. Я подчеркиваю: именно решения. Сейчас времени для дискуссий, для произнесения речей совершенно нет. Нам нужен успех. Успех по линии вашего ведомства", - сказал глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства