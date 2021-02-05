Страны Содружества выступают за поиск путей сопряжения экономического сотрудничества СНГ и ЕАЭС

Минск. 4 февраля. Kazakhstan Today -Государства - участники СНГ выступают за поиск путей сопряжения экономического сотрудничества СНГ и ЕАЭС, активизацию их взаимодействия, а также предупреждение или своевременное устранение коллизий в договорно-правовой базе двух организаций, передает Kazakhstan Today.

Об этом шла речь на межмидовских консультациях "О взаимодействии в рамках СНГ в 2021 году", которые состоялись 4 февраля 2021 года в Исполнительном комитете Содружества в Минске, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Участие в консультациях приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Представители внешнеполитических ведомств подтвердили стремление к дальнейшему укреплению и развитию интеграционного строительства и в качестве одного из главных направлений сотрудничества отметили необходимость сопряжения правовой базы СНГ и ЕАЭС.

Участники консультаций также обсудили перспективы расширения сотрудничества стран СНГ в сферах безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, внешнеполитического, гуманитарного и экономического взаимодействия.

На встрече отмечалось, что сотрудничество в рамках Содружества в 2020 году проходило в сложных условиях пандемии коронавируса, мировых политических и экономических потрясений, санкций и давления со стороны внешних сил. Партнеры констатировали очевидную жизнеспособность Содружества как действенного механизма многостороннего сотрудничества, его готовность адаптироваться к новым реалиям.

Была отмечена эффективность председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году и выражена уверенность в успешном осуществлении Беларусью председательских функций в 2021 году.

Кроме того, на заседании были обсуждены итоги реализации в 2020 году Плана многоуровневых межмидовских консультаций и выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ.

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