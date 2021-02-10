Президент дал ряд поручений главе "Казатомпрома"

Несмотря на пандемию коронавируса, все поставленные перед компанией задачи выполнены. Третий год подряд "Казатомпром" достигает высоких показателей по реализации продукции и уверенно сохраняет статус лидера на мировом рынке по производству и объемам продаж урана, сообщил Галымжан Пирматов.
Он также проинформировал президента о ходе реализации программы цифровой трансформации, совершенствовании бизнес-процессов и завершении строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС).
По итогам встречи глава государства дал руководителю "Казатомпрома" ряд конкретных поручений, сообщили в пресс-службе Акорды.
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