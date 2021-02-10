Президент дал ряд поручений главе "Казатомпрома"

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Галымжана Пирматова, который доложил президенту об основных результатах деятельности национальной атомной компании в 2020 году и планах на предстоящий период, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на пандемию коронавируса, все поставленные перед компанией задачи выполнены. Третий год подряд "Казатомпром" достигает высоких показателей по реализации продукции и уверенно сохраняет статус лидера на мировом рынке по производству и объемам продаж урана, сообщил Галымжан Пирматов.

Он также проинформировал президента о ходе реализации программы цифровой трансформации, совершенствовании бизнес-процессов и завершении строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС).

По итогам встречи глава государства дал руководителю "Казатомпрома" ряд конкретных поручений, сообщили в пресс-службе Акорды.

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