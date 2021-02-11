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Кадровые перестановки произошли в акимате Мангистауской области

10.02.2021 4618
Актау. 10 февраля. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента РК распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова первым заместителем акима региона назначен Абзал Мендибаев, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба областного акимата.
 
Абзал Мендибаев родился в 1977 году в Мангистауской области. Имеет высшее образование по специальностям "экономист-международник", "горный инженер". Окончил университет "Кайнар" и Казахский национальный технический университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 1996 году оператором по добыче нефти и газа.
 
С 1997 по 2004 годы занимал различные должности в АО "Озенмунайгаз".
 
С 2004 года работал главным менеджером департамента инновационных технологий акционерного общества "РД "КазМунайГаз".
 
С 2006 по 2012 годы занимал различные должности в нефтяной сфере.
 
В 2016 году работал директором филиала "Шагырлы-Шомішті" акционерного общества "КазАзот".
 
С 2020 года по сегодняшний день возглавлял акционерное общество "СПК "Каспий".
 

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