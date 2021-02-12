МИОР готовит поправки в НПА по вопросам госссоцзаказа

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан начало работу по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих механизмы государственного социального заказа, передает Kazakhstan Today.

9 и 10 февраля состоялись заседания по внесению изменений и дополнений в Стандарт и Правила формирования, мониторинга реализации и оценки результатов госсоцзаказа с участием экспертов в сфере гражданского общества, НПО и представителей государственных органов. Работа по совершенствованию Стандарта госсоцзаказа была проведена совместно с консалтинг-центром "Зубр".

Анализ практики реализации госсоцзаказа за период действия Стандарта показал необходимость изменения требований к видам услуг, что позволит обеспечить единое понимание в ходе практического применения Стандарта на всех этапах реализации госсоцзаказа", - рассказали в пресс-службе МИОР.

В ходе заседания, экспертами отмечена необходимость уточнения требований к качеству и условиям оказания услуг в технической спецификации.

Также поднят вопрос по определению стоимости проектов в рамках госсоцзаказа и предложено разработать единую методику, которая позволит качественно формировать стоимость проектов.

Членами рабочей группы поднят вопрос публичного обсуждения при формировании тем госсоцзаказа и предложено передать данную опцию на решение Советов по взаимодействию и сотрудничеству с НПО.

В ходе обсуждения поступило предложение о внедрении внешнего мониторинга реализации социальных проектов с участием представителей гражданского общества", - добавили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства