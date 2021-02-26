Токаев отметил снижение качественного уровня общественной дискуссии

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства озвучил основные задачи Национального совета, передает Kazakhstan Today.

Формирование эффективных вертикальных связей между государством и обществом - одна из важнейших задач Национального совета. Наряду с этим его миссией является и выстраивание конструктивного горизонтального диалога между различными общественными группами, лидерами мнений", - сказал Токаев в ходе V заседания Национального совета.

Глава государства с сожалением отметил, что сегодня наблюдается снижение качественного уровня общественной дискуссии.

Нередки ситуации, когда те или иные деятели в погоне за "хайпом" будоражат и вводят в заблуждение граждан и ничем не подкрепленными, и откровенно популистскими заявлениями. Яркий пример - деструктивная позиция так называемых антиваксеров. Настораживает непримиримость взглядов, однобокость подходов в обсуждении различных социально значимых вопросов. Все это ведет к дезориентации общества, формирует атмосферу недоверия друг к другу и в конечном счете тормозит прогресс нации. Недопустимо, чтобы такие негативные проявления стали доминирующей тенденцией", - считает президент.

Он подчеркнул, что общественная деятельность - это высокая миссия, но в то же время это и высокая ответственность - прежде всего перед согражданами.

Задача Национального совета - способствовать формированию гармоничной общественной среды, укоренению норм цивилизованного диалога", - добавил Токаев.

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