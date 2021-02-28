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В Казахстане продлили сроки регистрации авто, ввезенных из Армении

27.02.2021 6508
В Казахстане продлили сроки регистрации авто, ввезенных из Армении
Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Сроки регистрации авто, ввезенных казахстанцами из Армении, продлены, передает Kazakhstan Today.
 
Министерством внутренних дел в рамках исполнения поручения главы государства проводится работа по регистрации транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года. В настоящее время на учет поставлено более 20 тысяч автомобилей, соответствующих условиям регистрации. Вместе с тем имеется ряд объективных причин, не позволивших свыше тысячи автовладельцам зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны, сообщает Polisia.kz.
 
В частности, возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и затяжным характером карантинных ограничений. Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе. 
 
Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями, ограничены в пользовании, в связи с расследованием уголовных дел по "финансовым пирамидам" (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях). 
 

Учитывая эти проблемы, правительством 27 февраля текущего года принято решение о продлении сроков регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года (постановление правительства №104). Таким образом, гражданам Казахстана - владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, предоставлено дополнительное время для решения вопросов постановки на учет своих автомобилей", - сообщили в МВД РК. 

 
Кроме того, в настоящее время проходит установленные внутри- и межгосударственные процедуры Межправительственное соглашение об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане. Эти меры направлены на исключение "двойного" налогообложения (в Армении и Казахстане) для автовладельцев. 
 
Государственными органами будут приняты соответствующие меры по реализации названных решений правительства Республики Казахстан.
 

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