Освобожден от должности председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Жайымбетов Мархабат Жайымбетович освобожден от должности председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает Kazakhstan Today.

Мархабат Жайымбетов родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил Кызылординский политехникум Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, Волгоградский сельскохозяйственный институт, Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата, Йоркский университет.

Трудовую деятельность начал с должности энергетика, занимал руководящие должности, являлся заместителем акима Кызылординской области, акимом города Кызылорды, акимом Аральского района, госинспектором администрации президента РК. Последние годы занимал должность председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК

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